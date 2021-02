Matera, sequestrati beni per 400mila euro a 37enne coinvolto in operazione «Narcos» della Dda

POTENZA - I Carabinieri hanno sequestrato beni mobili e immobili, per un valore complessivo di circa 400 mila euro, ad Angelo Rocco Calvello (37 anni) di Stigliano, coinvolto nell’operazione «Narcos» della Dda di Potenza, e in carcere perché ritenuto a capo di un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga.

Secondo gli investigatori, Calvello dal 2017 avrebbe accumulato circa 500 mila euro nel corso delle attività di smercio della droga, con un regime monopolistico in tutta la Basilicata che gli permetteva di guadagnare il triplo rispetto al costo iniziale degli stupefacenti. Sono stati sequestrati per equivalente tre immobili, un terreno di circa 70 ettari, quattro veicoli, quote societarie e conti correnti bancari. (ANSA).