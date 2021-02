Matera, picchiava la moglie e le figlie piccole: arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato a Matera dai Carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia, stalking e lesioni personali.

I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica. Alcune «evidenze investigative" hanno portato a ritenere che la «situazione coniugale e più in generale familiare» fosse «fortemente compromessa», con la donna che subiva «violenze sia psicologiche sia fisiche": in due occasione l’uomo ha inflitto alla moglie lesioni che hanno richiesto le cure del pronto soccorso dell’ospedale. Vi sono state «vere e proprie aggressioni anche verso le figlie minorenni, di 6 e 14 anni».