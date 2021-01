Da Matera Colucci e Papapietro al Sanremo Juke Box 2021

MATERA - Covid o meno, il Festival di Sanremo si farà. E avrà anche il suo pubblico. Almeno queste sono le intenzioni di tutta la macchina organizzativa della kermesse canora più nota del Paese. Anche perché lo svolgersi della manifestazione nazional-popolare sarebbe, altresì, un ulteriore segnale che si sta un po’ alla volta uscendo dal buio della pandemia ed che si può iniziare a riprenderci quella normalità che il coronavirus ha tolto a tutti.

Il Festival, dunque, si farà (o si dovrebbe svolgere) dal 2 al 6 marzo prossimi, così come tutte le manifestazioni parallele, canone e no. Nella città dei fiori, per l’occasione, ci saranno due materani che proveranno a mettere in mostra le loro doti canori in una delle iniziative che fanno da corollario al Festival.

Sono Michele Colucci e Nunzio Papaietro, che parteciperanno alla competizione “Sanremo Juke Box 2021”, il premio canoro nazionale appunto dedicato agli artisti emergenti e che si svolge in contemporanea alla maggiore manifestazione. Per seguire le attività dei due cantanti di casa nostra, e per sostenerli nella loro avventura sanremese, c’è la pagina Facebook di “Sanremo Juke Box”. Qui Michele appare, però, con il nome d’arte di Micheal Singer ed è lui ad anticipare che «a breve, insieme agli altri che hanno superato le varie selezioni per il contest, potremo essere ascoltati, e votati da chi lo vorrà, direttamente sulla pagina social. Tra un po’, infatti, verranno caricate delle compilation che ognuno di noi sta approntando per farci conoscere dal pubblico come artisti, per mostrare le nostre capacità, in attesa della finalissima, che sarà il 6 marzo, che ci vedrà impegnati sul palco a Sanremo. Questa diventa, così, una sorta di anteprima».

“Sanremo Juke Box 2021”, insomma, segue le date e il copione del festival della canzone italiana. Ma come sono arrivati i due materani alla manifestazione in programma nella cittadina della riviera dei fiori?

«Io e il mio amico Nunzio, con il quale condivido la passione per il cantare – è ancora Colucci a parlare – abbiamo partecipato nei mesi scorsi a un programma televisivo in onda su Antenna Sud. Si è trattato del “Carisma Talent Show - Ascendente talento ”, il primo talent televisivo del Sud, per il quale abbiamo fatto parte del casting delle registrazioni del programma. A questa selezione, io ho proposto la cover di “In mezzo a questo inverno” di Tiziano Ferro, mentre Nunzio ha proposto “Almeno tu nell’universo”, brano reso immortale da Mia Martini. Dopo aver passato la prima selezione, siamo stati richiamati per le registrazioni e, ovviamente, poi sono andate in onda le puntate. Questo talent, insomma, ci è servito per staccare il biglietto utile a partecipare alla manifestazione canora che si svolgerà nella città ligure del Festival e del Casinò. Ricordo che il concorso canoro “Sanremo Juke Box” è ideato da Moreno De Ros, cantautore e talent scout pugliese, originario di Cassano, e che si svolge in collaborazione con l’etichetta discografica “Nuovi Eroi”».

Al concorso sanremese Michele Colucci anticipa che si esibirà «presentando un pezzo inedito, è un mio brano, ma si può partecipare anche con una cover. Del resto, ho inciso un “ep” (extended play, ndr), intitolato “Micheal, un mondo di cover” dove mi sono cimentato nella interpretazione di brani noti del repertorio internazionale, che ho pubblicato nel 2018». E poi fa un invito ai materani e a tutti i lucani, oltre a quanti conoscono e apprezzano lui e Papapietro come cantanti: «Per votare, occorre mettere il “mi piace” alla pagina Facebook di “Sanremo Juke Box” e cliccare sulla foto di chi si vuole seguire, in modo tale che quando ci saranno i brani caricati si potrà essere avvisati e si potrà, quindi, votare».