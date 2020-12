Matera, tentano fuga con auto rubata: arrestato uno dei due malviventi dopo inseguimento

MATERA - Nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito di un inseguimento nel centro cittadino di un autovettura Audi, risultata rubata, la Polizia ha arrestato in flagranza di reato un cittadino albanese, di anni 37, residente nel napoletano, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

Nel pomeriggio, presso la sala operativa della Questura, sono giunti degli “alert” relativi al transito nel centro abitato di un'Audi A6, provento di un furto commesso a Sora (FR), veicolo proveniente dalla regione Campania e già segnalato per recenti furti in appartamenti commessi nei giorni scorsi.

Immediatamente sono state allertate tutte le pattuglie presenti sul territorio. L'equipaggio di un volante ha intercettato l’autovettura in via dei Normanni, con a bordo due individui, e ha avuto inizio l’inseguimento in centro cittadino. Sono stati momenti di grande tensione. Subito dopo, l’ Audi ha impattato contro un altro veicolo, subendo dei danni che ne hanno impedito la marcia.

I due malviventi si sono dati a precipitosa fuga e uno dei due è riuscito a far perdere le sue tracce. L’altro ha cercato riparo dirigendosi verso l’Istituto Industriale Pentasuglia ma è stato raggiunto, e dopo una colluttazione, è stato arrestato e tradotto in carcere.

Alcuni agenti di Polizia sono stati refertati presso il locale Pronto Soccorso.

All’interno dell’autovettura è stato rinvenuto e sequestrato diverso materiale solitamente utilizzato per commettere furti.