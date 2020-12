Matera, ubriaco fa danni nel Pronto soccorso: arrestato 39enne

MATERA - Un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla Polizia, a Matera, con le accuse di lesioni personali e danneggiamento aggravato.

Trovato ubriaco in strada, l'uomo è stato trasferito in ospedale dove, però, ha «scaricata la sua furia su strutture e apparecchiature del Pronto soccorso». Infine, è stato bloccato e gli sono stati somministrati «farmaci idonei».

Gli agenti hanno accertato che si era ubriacato dopo un diverbio con la compagna: è stato arrestato anche in considerazione dei «precedenti per maltrattamenti in famiglia».