Basilicata, focolaio nelle scuole a Bernalda

Si allarga il focolaio scolastico di Bernalda, nel Materano. Nei giorni scorsi furono riscontrati 14 casi di positività (13 studenti e una docente), in una terza classe elementare del plesso «Marconi», più un contagio isolato alla Scuola dell’Infanzia «Anacreonte». Nelle scorse ore, invece, lo screening molecolare di tracciamento, effettuato anche con la modalità drive in, ha evidenziato ulteriori 23 contagi, riconducibili a quel primo focolaio. Si tratta, perlopiù, di scolari, docenti e loro parenti stretti. Per fortuna solo cinque nuclei familiari dei primi 15 positivi, sono risultati quasi per intero interessati dal contagio. «Questo – ha sottolineato il sindaco di Bernalda Domenico Tataranno, nel corso del quotidiano messaggio informativo sui social – ci permette di circoscrivere le positività; ma quello che ci lascia più tranquilli è senza dubbio il fatto che tutti gli interessati godano di buona salute, non avendo sintomi specifici.

Nel dettaglio dei numeri, il dato dei 23 positivi scaturisce da un processamento di 178 tamponi, pari a un tasso statistico del 13%. In questo bollettino si registrano contagi di ragazzi e docenti che frequentavano classi o strutture scolastiche diverse da quelle individuate dal contagio iniziale. Abbiamo, infatti, due alunni e altrettante insegnati delle quinte elementari dei plessi “Marconi” e “Moro”, mentre altri tre studenti positivi sono iscritti alla scuola media “Pitagora”, rispettivamente al primo, secondo e terzo anno di corso. Quanto alla struttura delle Materne di via Anacreonte, dove si era registrato un singolo caso, i tamponi dei contatti stretti di quella classe non hanno evidenziato ulteriori positività, anche se si attendono ancora quattro riscontri sanitari».

Da sottolineare che l’esito dei primi tamponi risultati positivi tra gli scolari e gli insegnanti bernaldesi, era giunto a circa dieci giorni dalla chiusura degli Istituti primari e secondari di primo grado, decretata dal Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi. Per garantire la sicurezza degli utenti, intanto, il sindaco di Bernalda Tataranno ha annunciato, per domani, uno screening a tappeto con test rapidi antigenici su tutta la popolazione scolastica delle Materne di via Anacreonte, che potrebbero rimanere precauzionalmente chiuse anche oltre il 9 dicembre, data in cui le scuole riapriranno, invece, negli altri paesi della regione. Rimarranno regolarmente aperte, invece, le altre due sezioni dell’Infanzia, ubicate in corso Italia e “Matine Angeliche”, dove non si sono registrati casi di contagi né tracciamenti diretti.

Il primo cittadino si augura che nei prossimi bollettini non emergano ulteriori focolai. La struttura comunale, appositamente creata nell’emergenza, per supportare il lavoro della task force regionale, continuerà a monitorare la situazione, effettuando test rapidi alla cerchia dei cosiddetti secondi contatti, col fine di limitare i contagi. Fino a ieri sera gli attualmente positivi nel Comune di Bernalda-Metaponto erano 83, di cui 80 in terapia domiciliare e tre ricoverati (un caso in terapia intensiva). Si attende, al momento, il risultato di ulteriori 66 tamponi.

In Basilicata sono 145 i nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, dall’analisi di 1.412 tamponi, anche se solo 131 sono residenti in regione. I lucani attualmente positivi sono 6.211 e di questi 6.058 sono in isolamento domiciliare. In totale, le vittime del coronavirus sono salite a 166: ieri otto morti. I ricoverati sono 153: solo 19 però sono in terapia intensiva (undici a Potenza e otto a Matera). Dall’inizio dell’emergenza sono stati analizzati in Basilicata 159.770 tamponi, 148.922 dei quali sono risultati negativi.