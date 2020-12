Matera, denunciati 5 furbetti del reddito di cittadinanza: risultavano vincitori milionari ai giochi on line

MATERA - Percepivano il reddito di cittadinanza, ma avevano omesso di dichiarare vincite on line per oltre 1,7 milioni di euro: cinque persone sono state scoperte e denunciate dalla Guardia di Finanza durante controlli effettuati in provincia di Matera.

I cinque falsi nullatenenti (due uomini e tre donne) erano titolari di conti gioco sui quali erano state accreditate le vincite on line. In totale, i cinque hanno percepito illecitamente circa 50 mila euro di reddito di cittadinanza.