Covid 19, consiglio comunale a Matera: «Non depotenziare l'ospedale»

MATERA - Il Consiglio comunale di Matera ha approvato all’unanimità un ordine del giorno con il quale si chiede al sindaco Domenico Bennardi (M5S) di «attivarsi nelle diverse sedi istituzionali per evitare il depotenziamento dell’ospedale Madonna delle Grazie e favorirne il rilancio». Ieri, sullo stesso argomento, il primo cittadino ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

L’ordine del giorno, presentato dal consigliere Carmine Alba (Pd), prevede la messa in atto di «ogni azione per evitare lo smantellamento dei servizi e dei reparti della struttura sanitaria» intervenendo nei confronti del presidente della Giunta regionale, Vito Bardi (centrodestra), affinché revochi una recente delibera della Asm (Azienda sanitaria di Matera) di recepimento della deroga sui servizi, attivata nel 2018 e in scadenza al 31 dicembre prossimo, e proroghi la possibilità di mantenere le attuali funzioni.

Il sindaco dovrà rendersi promotore di «una richiesta di potenziamento dei servizi sanitari utili a consentire che l'attività ordinaria sia garantita oltre il covid». Gli altri punti riguardano la convocazione della conferenza dei sindaci, già fissata al 2 dicembre, e un Consiglio comunale tematico.