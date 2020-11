Matera, sindaco scrive a Conte: «L'ospedale sia tutelato»

MATERA - Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5S), con una lettera inviata al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha chiesto il suo intervento per evitare che «alla nota debolezza infrastrutturale della città si aggiunga anche quella del depotenziamento di ruolo e funzioni dell’ospedale Madonna delle Grazie, a seguito di decisioni assunte dalla Regione Basilicata, nell’ambito di un processo di riordino sanitario che penalizza il territorio».

«Un Piano che - ha scritto Bennardi - risponde al disegno complessivo di accentramento della sanità lucana, che ha il chiaro intento di depauperare il nostro ospedale, già progressivamente svuotato di capacità organizzative e decisionali. A nulla sono valse le molteplici e accorate iniziative civiche per rivendicare un futuro per l’ospedale: di fronte c'è sempre stata una istituzione regionale che anziché porsi in sintonia con le sofferenze e le necessità di un territorio, le ha liquidate con arroganza e distacco. L’effetto -ha sottolineato - è quello di generare un’autentica spirale di sfiducia collettiva e di disaffezione dei cittadini al senso delle istituzioni».

Citando il sindacalista della Cgil Giuseppe Di Vittorio, Bennardi ha aggiunto che «in quanto sindaco sento di avere, prima ancora che la legittimazione, il dovere di fare in modo che le garanzie costituzionali per la comunità materana non vengano meno. Presidente Conte - ha concluso il primo cittadino di Matera - mi rivolgo a Lei perché sono certo che il bisogno di salute e l’equità nell’accesso all’assistenza possano trovare accoglienza e ascolto».