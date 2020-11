Covid 19 a Policoro: 46 positivi: chiusa la sede del Municipio

MATERA - A Policoro (Matera) sono 46 (di cui quattro non residenti) le persone attualmente positive al coronavirus: lo ha reso noto, attraverso l’ufficio stampa, il sindaco, Enrico Mascia, invitando «i cittadini a mantenere comportamenti responsabili, rispettosi delle disposizioni di legge e sanitarie».

Con un’ordinanza firmata dallo stesso primo cittadino, oggi la sede del Municipio è rimasta chiusa «al fine di contenere l'insorgenza del virus e per evitare situazioni potenzialmente di rischio e pregiudizio per la salute pubblica». L’ordinanza "si è resa indispensabile a seguito - è scritto nel comunicato - di accertata positività di un dipendente comunale, comunicata dagli organi sanitari al sindaco nella tarda serata di ieri».