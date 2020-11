Matera, causa Covid al Comune si potrà accedere solo su prenotazione

MATERA - Con l’obiettivo di garantire continuità e disponibilità dei servizi «in condizione di sicurezza», a seguito delle recenti disposizioni sull'emergenza coronavirus, l’amministrazione comunale di Matera ha regolamentato l’accesso dei cittadini per appuntamento, attraverso contatti telefonici o per posta elettronica.

L’accesso agli uffici comunali, «che varia da settore a settore con giorni e orari differenti, dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto delle regole fornite dal Ministero della Salute, relativamente all’utilizzo della mascherina e al distanziamento fisico».