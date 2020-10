Matera, salta domani comizio neo sindaco Bennardi con Di Maio causa Covid

MATERA - Il comizio di ringraziamento del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, previsto per domani sera alle ore 18.30, in piazza Vittorio Veneto, è stato annullato "per evitare una occasione di assembramento considerando l'aumento di positivi al Covid-19 registrato in città (oggi 13 nuovi casi) e in regione».

Al comizio era prevista la partecipazione anche del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio che comunque - secondo quanto si è appreso - domani sarà comunque nella Città dei Sassi. Il neo eletto sindaco ha infatti evidenziato che «nella giornata di domani è confermato il tavolo di confronto con i rappresentanti del Governo che mi hanno rappresentato l’intenzione di aprire un dialogo diretto con la città di Matera».

«Nelle ultime ore - ha sottolineato Bennardi - sono stato in stretto contatto con le autorità sanitarie per gestire al meglio la situazione dei contagi nella nostra città. Poco fa, dopo aver appreso della positività al covid-19 di alcuni concittadini materani, ho deciso di annullare il comizio di domani pomeriggio per senso di responsabilità e di tutela della salute pubblica. La nostra salute viene prima di qualsiasi comizio o evento pubblico».

Riferendosi all’incontro con i rappresentanti del Governo, Bennardi ha poi infine sottolineato di «aver voluto fortemente questo incontro perché abbiamo bisogno che il Governo scenda in campo per risolvere alcune delle problematiche ataviche del nostro territorio e perché - ha concluso - sono convinto che il lavoro di squadra sia vincente».