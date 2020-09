Matera, cambio al vertice Comando provinciale carabinieri

MATERA - Dopo tre anni intensi e ricchi di soddisfazione trascorsi al Comando dei Carabinieri della Provincia di Matera, il tenente colonnello Samuele Sighinolfi oggi lascia la città dei Sassi per trasferirsi a Vibo Valentia dove comanderà il 14° Battaglione “Calabria”, reparto dedicato ai servizi di ordine pubblico, al concorso nella protezione civile e al supporto all’Arma territoriale nel controllo del territorio.

Sotto il suo comando, nei tre anni appena trascorsi, su tutto il territorio della provincia di Matera, sono state numerose le attività poste in essere dall’Arma dei Carabinieri sia sotto il profilo preventivo che repressivo, grazie alla presenza capillare sul territorio assicurata dalle 28 stazioni carabinieri, spesso unico presidio presente della forza pubblica.

Il tenente colonnello Samuele Sighinolfi cederà il Comando al tenente colonnello Nicola Roberto Lerario, 49 anni, originario di Acquaviva delle Fonti e proveniente da Mons, in Belgio, dove è stato per 4 anni ufficiale addetto presso lo SHAPE, il Comando delle forze NATO in Europa.