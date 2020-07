Matera, aveva droga in casa nonostante prescrizione contraria: arrestato

MATERA - Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Matera dalla Polizia per aver violato le prescrizioni che gli imponevano di non avere contatti con nessuno ad eccezione dei suoi familiari. Era stato arrestato nello scorso mese di giugno e posti ai domiciliari «per cessione di sostanze stupefacenti». Gli agenti prima lo hanno vista parlare sulla soglia di casa con «noti assuntori» di droga: il giorno dopo, lo hanno trovato in casa con una tossicodipendente "con precedenti di polizia». Durante una perquisizione in casa dell’uomo, la Polizia ha trovato 1,3 grammi di eroina, quattro flaconi di metadone, un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi e 365 euro in banconote di piccolo taglio, "presumibilmente frutto dell’attività di spaccio». L’uomo è stato trasferito in carcere.