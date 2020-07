Matera, GdF scopre bustine di cannabis in distributori H24: una denuncia

Centotredici bustine contenenti cannabis light, per un totale di 225 grammi, sono state scoperte a Matera dalla Guardia in un distributore automatico h24. La droga è stata sequestrata insieme a 3.867 cartine, 16.267 filtri e 690 euro in contanti. Le Fiamme Gialle hanno inoltre denunciato una persona per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.