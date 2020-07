Gemellaggio tra Matera e Trento in nome di De Gasperi

MATERA - A 70 anni dalla visita di Stato dell’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, il prossimo 23 luglio, nella Città dei Sassi saranno sottoscritti il patto di amicizia tra le città di Matera e di Trento e il patto di gemellaggio con la Provincia Autonoma di Trento. In un comunicato diffuso dall’ufficio stampa dell’amministrazione comunale, è specificato che la firma avverrà al termine di un incontro pubblico che si terrà al cineteatro 'Gerardo Guerrierì alle ore 10. Tra gli altri, è prevista la partecipazione del Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, del sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, del vicesindaco di Trento, Maria Chiara Franzoia, del presidente del Consiglio comunale di Matera, Angelo Tortorelli, e del presidente della Fondazione trentina De Gasperi, Giuseppe Tognon.

Al termine della cerimonia sarà inaugurata, nell’open space Apt (Azienda di promozione turistica) del Palazzo dell’Annunziata, la mostra intitolata «De Gasperi e Colombo per Matera, racconto tra immagini e memoria», organizzata dal Circolo culturale «La Scaletta».