Matera, scoperte auto, gru, targhe e motori rubati in officina meccanica: 2 denunciati

MATERA - Un’automobile, una gru retro-cabina, undici targhe e 29 motori risultati rubati sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza in un’officina meccanica di un comune della provincia di Matera. Le Fiamme Gialle hanno quindi posto sotto sequestro tutto il materiale e hanno denunciato i titolari dell’officina per concorso in ricettazione.