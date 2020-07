Trafugata nel 2008 la scultura del cane di San Rocco torna in chiesa a Gorgoglione

MATERA - Trafugata il 25 aprile 2008, lunedì prossimo, 13 luglio, una scultura che raffigura il cane di San Rocco sarà restituita dai Carabinieri del Comando di Napoli per la Tutela del patrimonio culturale (Tpc) alla chiesa di Santa Maria Assunta di Gorgoglione (Matera). La cerimonia comincerà alle ore 11.30.

In un comunicato diffuso dal Comando, è specificato che "l'attività di recupero trae origine da approfondimenti investigativi condotti nell’ambito di una più articolata indagine del nucleo Tpc di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica partenopea, che ha permesso di acquisire elementi certi di colpevolezza nei confronti di 29 persone, facenti parte di un’organizzazione criminale, con base logistica in Campania, che ricettava beni d’arte provenienti da luoghi di culto e istituti religiosi» di diverse regioni italiane.