Matera, perseguita l'ex moglie chiedendole di tornare a vivere con lui: arrestato

La polizia di Matera nei giorni scorsi ha arrestato un 56enne del posto per stalking nei confronti dell'ex moglie. L'uomo era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, dal momento che da tempo perseguitava l'ex coniuge. Non avendo accettato la fine della relazione, negli ultimi mesi l'aveva pedinata, aggredita, insultata. Una volta, mentre lei era alla guida della propria auto, l'aveva costretta a fermarsi tagliandole la strada, con manovre pericolose. La donna, esasperata, l'aveva denunciato. Ma nonostante il divieto di avvicinamento, notandola nuovamente alla guida l'uomo ha cominciato a inseguirla, chiedendole insistentemente di tornare a vivere con lui. Per fortuna alcuni agenti l'hanno notato e arrestato.