Matera, palpeggia 17enne che cammina per strada: arrestato 46enne

La polizia di Matera ha arrestato in flagrante, per violenza sessuale, un uomo di Irsina di 46 anni, pluripregiudicato, che si trova ai domiciliari. Nella tarda serata del 1° giugno, una 17enne, mentre passeggiava in pieno centro con il suo fidanzato, aveva incrociato due uomini che camminavano in senso opposto e d’un tratto si sono bloccati per posizionarsi dietro la ragazzina. Uno dei due, all’improvviso, ha toccato con forza una natica della giovane, palpeggiandola ripetutamente. La ragazzina è rimasta pietrificata, e il fidanzato ha cominciato a discutere animatamente con il molestatore. La scena non è passata inosservata ad alcuni agenti che passavano in quel momento e che, ascoltato il racconto, hanno ritenuto di trarre in arresto l'uomo.