Matera, coltiva la marijuana sul posto di lavoro: arrestato agente di commercio

La polizia ha arrestato un agente di commercio di 42 anni, pregiudicato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo si trova ai domiciliari. È stato fermato ieri sera, alla guida della sua auto: aveva una dose di 2,2 grammi di hashish e 500 euro in contanti. Gli agenti hanno effettuato perquisizioni, e in un'altra auto, sempre di sua proprietà, hanno scoperto un involucro con 38,5 grammi di marijuana. Proseguendo con le indagini, hanno trovato nel luogo di lavoro dell'individuo 48 piantine di marijuana, in 20 vasi, di altezza varia tra i 20 e i 50 centimetri.