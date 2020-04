Policoro, negativo a 2 tamponi torna positivo al Covid

MATERA - È uno dei pochi casi Covid-19 lucani dichiarati negativi che si sono nuovamente positivizzati.

È accaduto a Policoro, dove una persona precedentemente ospitata nella struttura «Don Gnocchi» di Tricarico, risultata positiva e poi trasferita nel reparto di malattie infettive dell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, dopo essere stata dimessa in seguito ai due tamponi negativi, ad un ulteriore controllo pare sia risultata nuovamente positiva. Tanto che il sindaco della città ionica, Enrico Mascia, ha dovuto emettere idonea ordinanza di isolamento contumaciale.

Il cittadino nuovamente positivo, quindi, si troverebbe attualmente a casa, a Policoro, e non in strutture ospedaliere. Quanto accaduto confermerebbe come la negativizzazione possa avvenire anche a diverse settimane di distanza e come siano ancora poche le informazioni sul decorso della malattia. «La vicenda – ha spiegato il primo cittadino – non fa che confermarci il quadro poco chiaro su questo virus e apre, a mio sommesso avviso, tantissimi interrogativi sulla cosiddetta fase due e sulla paventata riapertura.

Il virus lo conosciamo davvero molto poco e quindi il mio consiglio, per tutti, è quello di navigare a vista, ossia essere molto prudenti e indossare sempre i dovuti e necessari dispositivi di protezione individuale, oltre che osservare il distanziamento sociale. In questa fase nella quale, comunque, vigono tutti i divieti di libera uscita, ovviamente, bisogna rimanere in casa. Poi, quando il lockdown sarà cessato, i cittadini dovranno dimostrare di essere maturi e coscienziosi».

Da Policoro, però, oggi non c’è solo questa notizia. Il sindaco Mascia ha infatti confermato che c’è «un’altra persona guarita». Insomma, due volti di una stessa medaglia, a conferma che la strada per la normalità è ancora lunga.