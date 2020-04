Matera, il sindaco: «Separare i contagiati dalle famiglie»

MATERA - Le persone contagiate dal coronavirus che non hanno bisogno di essere ricoverate in ospedale dovrebbero essere isolate in «strutture di degenza», separate dai loro familiari per evitare l’aumento dei contagi.

È la richiesta che il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, ha fatto oggi al presidente della Regione Basilicata e all’assessore regionale alla sanità, Vito Bardi e Rocco Leone. De Ruggieri ha detto che a Matera - dove i contagiati sono in totale 44 - i «nuovi contagiati sono di frequente familiari dei positivi». Secondo il sindaco della città dei Sassi, la decisione di individuare strutture idonee ad ospitare i contagiati da non ricoverare in ospedale andrebbe prese in "tempi ristrettissimi e senza ulteriori indugi».

Il Comune di Matera ha già individuato strutture idonee ad ospitare circa 200 persone, ha spiegato De Ruggieri.