Matera, a spasso con l'eroina: arrestato pusher

MATERA - Trovato in possesso di circa 90 grammi di eroina, un uomo è stato arrestato dai carabinieri, a Matera, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato notato dai militari mentre passeggiava in una via centrale della città. Il suo nervosismo all’arrivo dei militari ha portato ad una perquisizione personale: negli indumenti i militari hanno trovato diverse dosi di eroina in involucri di cellophane, per un totale di circa 90 grammi.