Coronavirus, a Miglionico anziano esce di casa e porta a spasso la gallina

Questo signore si chiama Fedele Postiglione, ha 73 anni, e vive a Miglionico, paese della provincia di Matera. A lui, che abita in via Trento nel rione Sant'Angelo,l'idea di restare chiuso in casa senza neanche prendere una boccata d'aria, proprio non andava giù. E così, pur di rispettare le rigide regole del Dpcm che fissa le misure di contenimento e vieta ogni assembramento consentendo tuttavia di fare due passi a piedi per portare animali da compagnia, in assenza di altro ha pensato bene di legare al guinzaglio la sua gallina e uscire di casa. Per consentire agilità nei movimenti ha utilizzato un guinzaglio allungabile, giusto per consentire anche al pennuto libertà di movimenti. Un inciso: nessun assembramento, in giro c'erano lui e la sua gallina. Una parentesi un po' umoristica per esorcizzare il dramma che si sta vivendo.