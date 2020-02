Racconti, foto, ricette e poesie per promuovere il pane di Matera

MATERA - Racconti, fotografie, ricette e poesie per promuovere il pane, re della tavola della cucina mediterranea, che a Matera e nei rioni Sassi - patrimonio dell’Umanità - ha nelle tecniche di lavorazione e nell’uso di farina di semola di grano duro tradizione e sapori riconosciuti.

E’ l’obiettivo della prima edizione del concorso nazionale letterario e fotografico «Scorza e mollica», promosso da Slow Food Matera in collaborazione con l’associazione «Museo virtuale della memoria collettiva» (Muv) e dai panificatori locali. L'iniziativa, presentata oggi a Matera nel corso di una conferenza stampa, intende valorizzare tutti gli aspetti legati alla lavorazione del pane e dei derivati, puntando su ricordi, impressioni, sensazioni emotive e sensoriali. Il concorso è rivolto a tutti i cultori delle arti culinarie, a scrittori, poeti, fotografi italiani e stranieri anche dilettanti. Tra i premi, oltre a prodotti tipici locali, figura il timbro in legno con il quale le massaie di un tempo contrassegnavano le forme di pane da infornare. E’ prevista una mostra delle opere fotografiche, che entreranno a far parte dell’archivio del Muv. I lavori letterari e poetici saranno pubblicati sulla rivista culturale «Mathera», partner del concorso.