Scanzano Jonico, sequestrate due discariche di rifiuti speciali

MATERA - Sequestrate due aree in agro di Scanzano Ionico e Pisticci dove venivano smaltiti illecitamente rifiuti speciali non pericolosi. Su uno dei terreni sono stati dati alle fiamme ritagli di pellame, tomaie, bobine di plastica e di gomma provenienti da un ex calzaturificio. Altri rifiuti provenienti dalla pulizia dell'immobile, sono stati trovati in un' area di circa 200 metri quadri di proprieta’ demaniale in agro di pisticci. Denunciati il gestore del calzaturificio ed il legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori per abbandono di rifiuti.