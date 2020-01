A Policoro 5 colpi di pistola contro studio di un notaio

MATERA - Cinque colpi di pistola sono stati esplosi da ignoti nella notte tra sabato e domenica in via Sant’Uberto, a Policoro. Ha preso di mira lo studio notarile di Massimo Plasmati, professionista materano che esercita anche nella città jonica. Fortunatamente l’episodio, da collocare in uno scenario di intimidazione, non ha causato feriti ma solo alcuni danni allo studio del notaio, e, in particolare, alla targa, al portone di ingresso e a una vetrata. L’episodio, come anticipato, dovrebbe essere avvenuto in piena notte, anche se al momento delle forze dell’ordine non hanno ancora individuato in via definitiva l’orario preciso e, ovviamente, neanche se a sparare sia stata una, oppure più persone. Quello che è certo è chi ha sparato lo ha fatto con una arma corta, cioè una pistola, e che i colpi esplosi sono stati complessivamente cinque. Nella zona, a quanto pare, non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza e questo rende più complesso il lavoro delle forze dell’ordine. Sembra, inoltre, che nessun vicino abbia sentito nulla, anche se qualcuno di questi, nel momento in cui è stato chiaro che c’erano stati alcuni colpi di pistola, avrebbe riconosciuto di aver sentito qualcosa di astrattamente riconducibile allo sparo di un’arma. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Policoro, comandata dal capitano Chiara Crupi, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Provinciale.

I militari jonici sarebbero stati allertati nella prima mattinata di ieri da alcun passanti che, alla vista dei bossoli, avrebbero subito chiamato i carabinieri. I quali sono giunti sul posto di lì a poco, subito raggiunti dai colleghi del Provinciale per i primi rilievi del caso e per una contestualizzazione della scena del crimine. Nel contempo, sono partiti i primi interrogatori. I Carabinieri hanno sentito il diretto interessato e alcuni vicini, mentre la Procura di Matera ha aperto un fascicolo. Resta da capire il perché di questi spari: questione personale o episodio da collocare nell’alveo della criminalità organizzata? Al momento i Carabinieri indagano a trecentosessanta gradi. Va infine ricordato che Policoro, purtroppo, anche di recente è stata teatro di episodi simili. Lo scorso 27 dicembre, infatti, ignoti spararono quattro colpi di pistola all’indirizzo dell’auto di Nico Fanuzzi, un imprenditore del luogo, mentre il 10 ottobre, dinanzi all’ospedale “Giovanni Paolo II”, alcuni colpi di pistola ferirono due persone.