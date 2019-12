Il «brand Matera» anhe nella sicurezza: dati confortanti per il 2019

MATERA - Nel 2019, in provincia di Matera, sono state finora 51 le persone arrestate e 317 quelle denunciate dalla Polizia: i dati sono stati resi noti stamani dal questore Luigi Liguori, nell’ormai tradizionale scambio di auguri con i giornalisti, i cittadini e i turisti che si è svolto in piazza Vittorio Veneto, nel pieno centro storico della città dei Sassi.

Il questore ha evidenziato «il notevole impegno nell’anno da Capitale europea della Cultura: così come il "brand Matera" - ha aggiunto Liguori - si è confermato anche quello della sicurezza, sia per l’organizzazione sia per le attività innovative messe in campo anche per i controlli».

Sono stati circa 18 i chilogrammi di sostanze stupefacenti (tra marijuana, hashish, cocaina ed eroina) sequestrati e nel Materano la Polizia ha eseguito due Daspo (il divieto di assistere a manifestazioni sportive) e tre ammonimenti per stalking. Sono stati inoltre rilasciati o rinnovati 2.860 permessi di soggiorno, 14 quelli rifiutati o revocati.