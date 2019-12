Policoro, la guardia di finanza ha scoperto due officine meccaniche abusive

POLICORO - Due officine meccaniche abusive e sconosciute al fisco sono state scoperte a Policoro (Matera) dalla Guardia di Finanza che ha posto sotto sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, tutte le attrezzature utilizzate.

Durante i controlli le Fiamme Gialle hanno accertato la mancata iscrizione alla Camera di Commercio e, in una delle due officine, la presenza di un lavoratore in nero. Ulteriori indagini sono in corso per ricostruire «il volume d’affari realizzato» dalle due officine meccaniche e definire «la loro reale posizione fiscale».