Matera, Comune vince l'asta e si aggiudica il cineteatro «Duni»

Il teatro «Duni» di Matera è di proprietà del Comune: lo ha annunciato il sindaco, Raffaello De Ruggieri, spiegando che «il Comune si è aggiudicato l’asta di vendita del cineteatro», con un’offerta di quasi 2,5 milioni di euro, «che è risultata vincente».

De Ruggieri ha aggiunto che il Comuni di Matera ha così "evitato che un bene culturale dal valore inestimabile per la città subisse un destino non consono alla sua importanza. Matera ha il suo teatro. E’ stato costruito grazie alla lungimiranza e alla generosità di imprenditori materani, progettato da un prestigioso architetto, Ettore Stella, nato a Matera, e realizzato nei tempi eroici del dopoguerra per lasciare una testimonianza autorevole di architettura contemporanea. Sono orgoglioso di aver raggiunto un traguardo così ambizioso e così utile al ruolo della città e della regione», ha concluso il sindaco.