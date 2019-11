Matera 2019, Coldiretti nella città dei Sassi con il villaggio contadino di Natale

MATERA - Capitale europea della cultura 2019, ospiterà dal 29 novembre al primo dicembre «Il villaggio contadino di Natale», organizzato dalla Coldiretti per promuovere le produzioni a chilometri zero e sostenere i produttori locali colpiti dal maltempo.

L’iniziativa, che vedrà nel centro storico la partecipazione di 60 espositori di 15 regioni, è stata illustrata oggi in municipio nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il presidente provinciale della confederazione, Gianfranco Romano, e l’assessore comunale al turismo Mariangela Liantonio. Tra le iniziative di particolare interesse, accanto a laboratori gastronomici, incontri ed eventi culturali, figurano la preparazione di menu tipici al prezzo di cinque euro e le attività per i bambini come la fattoria didattica, l’orto botanico e le attività di educazione alimentare. Per l’occasione il mercato di campagna amica, inaugurato in città nei giorni scorsi, si trasferirà nel «villaggio contadino» di Natale in piazza San Francesco d’Assisi. Secondo Coldiretti, l’evento rappresenta un’ulteriore opportunità di promozione dei prodotti tipici locali e del «made in Italy» in una città che con il brand 2019 ha visto aumentare presenze turistiche italiane e straniere.