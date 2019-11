Vigili del Fuoco, da oggi sono cittadini onorari di Matera

MATERA - La cittadinanza onoraria di Matera sarà conferita nel pomeriggio, durante una riunione straordinaria del Consiglio comunale, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il conferimento della cittadinanza onoraria «ha per noi Vigili del Fuoco, e non solo di Matera - è scritto in un comunicato diffuso dal Comando provinciale - un importante significato perché i cittadini di Matera, per il tramite del loro primo cittadino e dei loro rappresentanti, ci dimostrano stima e fiducia. Questa manifestazione assume notevole rilevanza perché capita in un momento particolarmente delicato per il Corpo dei Vigili del Fuoco. Non possiamo fare a meno, infatti, di ricordare, con grande commozione, i colleghi Matteo, Marco e Antonino, che pochi giorni fa, in modo tragico, durante il proprio servizio hanno lasciato per sempre le loro famiglie e i loro affetti più cari».

«E', inoltre, particolarmente importante per il Comando di Matera perché l’anno da Matera Capitale Europea della Cultura, coincide anche con l’ottantesimo anniversario dalla istituzione del Corpo nazionale».