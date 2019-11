Maltempo, sindaco Matera ordina chiusura scuole martedì

Le scuole di ogni ordine e grado, "compresi gli asili nido», rimarranno chiuse domani a Matera. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco, Raffaello De Ruggieri, emanata «in seguito dell’allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico per temporali, che il Dipartimento regionale della Protezione civile ha fissato al livello rosso in molte zone della provincia di Matera e al livello arancione nella città capoluogo». La decisione di chiudere le scuole è stata presa anche nel timore che si possano verificare "situazioni di pericolo per la viabilità da e per Matera, con disagi per gli studenti pendolari».