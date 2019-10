Tursi, trovato un capannone pieno di marijuana: un arresto

MATERA - Un capannone artigianale - utilizzato come deposito per le infiorescenze di canapa indiana, per la loro essicazione e per il confezionamento per lo spaccio di marijuana - è stato scoperto e sequestrato a Tursi (Matera) dai Carabinieri che, in flagranza di reato, hanno arrestato un uomo di 45 anni. Durante l’operazione sono stati sequestrati dieci chilogrammi di marijuana già pronta per essere spacciata.

Inoltre i militari dell’Arma hanno trovato e posto sotto sequestro 178 arbusti di canapa indiana e nove grandi contenitori pieni di rami secondari, essiccati ma ancora da lavorare e numerose attrezzature per il confezionamento della droga.