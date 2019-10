Matera 2019, insieme con Plovdiv per lo scambio di culture

Incontro e scambio tra culture diverse. «Together» ("insieme") non è solo lo slogan con cui la città bulgara di Plovdiv ha vinto il titolo di Capitale europea della cultura, come pure il nome dato al primo dossier di candidatura di Matera 2019: è molto di più. E’ un percorso, un programma congiunto di attività, create da artisti, cittadini e volontari, che parte dalle rispettive cerimonie di inaugurazione, con la partecipazione dell’orchestra D’Ambrosio di Montescaglioso (Matera) sul palco di Plovdiv lo scorso 12 gennaio, e con la presenza della Maritza Brass Band nella città dei Sassi sette giorni dopo.

Da allora ad oggi, le due città hanno sviluppato un programma comune di attività dal titolo «Plotera weeks - Plovdiv and Matera together for an Open Future», che si riassume in tre iniziative. La prima è la mostra fotografica sull'alfabeto cirillico «Delle lettere tra Plovdiv e Matera», nella città lucana dal 21 al 31 ottobre nella Biblioteca «Stigliani": si tratta di una mostra già allestita a settembre a Plovdiv. E' l'esito di un open studio fotografico realizzato a maggio scorso, con i residenti delle due città, che si sono lasciati fotografare insieme a grandi lettere dell’alfabeto cirillico. Ideazione della fotografa bulgara Galia Yotova, a cura di Svetla Petkova, con la partecipazione dello scultore Sava Stoimenov, si basa sulla poco conosciuta storia del primo tipografo bulgaro, Jacov Kraykov, vissuto nel XVI secolo.

A seguire il «Mestiere Cinema Festival» dedicato al cinema bulgaro e alla composizione musicale per il cinema dal 23 al 27 ottobre a Matera, presso la Casa Cava, il Cinema Piccolo, e la Palestra Area8. Organizzato in collaborazione con l’Istituto bulgaro di Cultura da un’idea della regista Milena Kaneva, è stato creato per celebrare il cinema, ovvero «l'arte «più aperta», la «più sociale» e «socievole» in assoluto, dal momento in cui viene concepita fino a quando viene vista e ascoltata collettivamente.

La terza iniziativa riguarda il «Fusion Urban Games Festival" dal 31 ottobre al 2 novembre a Matera, in piazza San Francesco e Casino Padula, e dall’8 all’11 novembre a Plovdiv. Un grande festival di giochi urbani realizzato con l’obiettivo di valorizzare i territori delle due Capitali europee della cultura tramite la riappropriazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale, per far incontrare cittadini permanenti e temporanei interessati alla partecipazione attiva alla vita civile. L’iniziativa è frutto di una chiamata pubblica lanciata congiuntamente da Fondazione Matera Basilicata 2019 e Fondazione Plovdiv 2019, rivolta a game designer provenienti da tutta Europa. I giochi selezionati provengono da Russia, Polonia, Bulgaria, Germania, Inghilterra, Slovenia, Romania.