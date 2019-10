Matera, Festa della Bruna: ecco il tema per il carro trionfale dell'edizione 2020

Solidarietà, valori, arte e storia, che hanno caratterizzato gran parte dell’anno di Matera capitale europea della cultura 2019, ispireranno anche per il prossimo anno la Festa del 2 Luglio, in onore della Patrona Maria Santissima della Bruna, che ha fatto conoscere valori, contenuti e suggestioni di un appuntamento che lega sacro e profano, solennità e passione. E’ incentrato sul tema evangelico "Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua? La cattedrale casa di Dio tra le case degli uomini» il concorso per la realizzazione del carro trionfale di cartapesta 2020.

Lo si è appreso oggi nel corso di una conferenza stampa presieduta dal neopresidente dell’Associazione «Maria Santissima della Bruna», Bruno Caiella, e dal delegato arcivescovile don Vincenzo Di Lecce, il quale ha illustrato le motivazioni del tema al quale dovranno ispirarsi i maestri cartapestai.

Il tema, scelto dal Capitolo diocesano, fa riferimento al 19/o passo del Vangelo Secondo Luca e al 750/o anniversario dalla conclusione dei lavori di costruzione della Basilica Cattedrale dedicata ai patroni Maria Santissima della Bruna e Sant'Eustachio. I lavori del tempio, commissionati dal vescovo Andrea, cominciarono tra il 1226 e il 1231 e si conclusero nel 1270. La presentazione dei bozzetti è fissata al 2 dicembre 2019. Sarà una commissione a valutare il bozzetto vincitore per l'affidamento dell’incarico, in base a un regolamento simile a quello dello scorso anno. L’artista vincitore, per la 631/a edizione della Festa, dovrà presentare il carro il 15 giugno 2020, presso il laboratorio del rione Piccianello. Il regolamento prevede anche una categoria di artisti «non professionali» che non partecipano al concorso di realizzazione del carro, ma rappresentano una opportunità per i giovani di cimentarsi.