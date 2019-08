Grassano, cade con la macchina in un dirupo: muore 25enne

Un uomo di 25 anni è morto in in incidente stradale avvenuto la notte scorsa, per cause imprecisate, nel territorio di Grassano (Matera).

L’uomo era alla guida della sua auto, che è precipitata in un dirupo per alcune decine di metri. Il cadavere è stato trovato dopo che i genitori dell’uomo, non vedendolo rientrare, hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri.

(foto Genovese)