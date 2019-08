Miglionico, gli allievi lucani di Mogol omaggiano Battisti e Mango

Gli allievi lucani della scuola di Mogol “CET (Centro Europeo di Toscolano)” racconteranno il loro percorso artistico in un concerto-spettacolo dedicato ai successi di Lucio Battisti e Pino Mango, a Miglionico (MT) il 18 agosto. L’evento, a ingresso gratuito, inizierà alle 21 nella corte del castello del Malconsiglio con un video-saluto di Mogol.

I 12 giovani musicisti e cantanti che si esibiranno sono tutti originari della Basilicata e si sono incontrati quest’anno nella scuola per autori, interpreti e compositori fondata da Giulio Rapetti (Mogol) nel 1992 in Umbria. Da quest’esperienza sono nate collaborazioni, testi e canzoni. Alcuni inediti saranno infatti presentati ed eseguiti per la prima volta durante il concerto. “La Basilicata racconta…il CET di Mogol” sarà dunque l’occasione per scoprire i nuovi talenti della regione e per parlare di musica, riascoltando alcune delle canzoni che hanno segnato la storia della musica leggera italiana e attraverso le nuove proposte degli artisti.

Il concerto-spettacolo si inserisce nella rassegna estiva “Se…restate a Miglionico 2019” realizzata dal comune lucano, ed è stato ideato e organizzato dagli stessi artisti. La finalità è quella di raccontare la propria arte e tentare di dar vita a una comunità artistica e culturale radicata nel territorio lucano.

Gli artisti che si esibiranno sono Marco Carmentano; Angelo Cicchetti; Mariangela Di Grazia; Enzo Finamore; Francesco Luise; Sabatina Matera; Francesco Milillo; Paolo Moretti, Luisa Picerno; Paola Paolicelli; Emanuele Schiavone; Sileo.