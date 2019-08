Salvini a Policoro, insulti e tensioni. E lui se ne va in canoa tra la gente

Insulti e lancio di acqua nei confronti del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini al suo arrivo in spiaggia a Policoro per il comizio in programma. «Razzista di m...» gli ha urlato un gruppetto di alcune decine di contestatori mentre altri hanno intonato Bella Ciao. Una donna ha invece lanciato dell’acqua da una bottiglietta, raggiungendo il titolare del Viminale.

Poco prima dell'arrivo dle vicepremier, era stato affisso uno striscione «Salvini beach party - ingresso: 5 rubli", esposto insieme ad altri due "Il Sud non dimentica» e «Salvini parla, l’iva aumenta». Intanto, fra i numerosi sostenitori di Salvini e i contestatori vi sono stati piccoli momenti di tensione e vi è stato un confronto acceso.

Il leader della Lega ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti che «L'unica cosa che mi aspetto è che il Parlamento si esprima il prima possibile, non dopo Ferragosto ma prima di Ferragosto. Io - ha aggiunto - guardo avanti e sto preparando un Governo stabile, coraggioso e serio per gli italiani. Se non fossero arrivati tutti No, non avremmo fatto quello che abbiamo fatto».

E su una maggioranza alternativa: «Cioè un Governo Renzi-Di Maio? Sarebbe tragico, sarebbe un insulto agli italiani e alla democrazia». Salvini ha poi ribadito di non voler rispondere «alla sequela di insulti che mi stanno arrivando da Di Maio, Toninelli, Di Battista, Conte e Grillo. Il Governo - ha concluso - era fermo, l’economia ferma e l’Italia ferma».

Dopo l'intervista, ha indossato il costuma da bagno, ha fatto un giro in spiaggia tra i bagnanti, con il solito rituale dei selfie, e poi ha fatto un tour in canoa (foto Tony Vece) sfacendo salire a bordo anche un ragazzino. Dopo la tappa lucana, Salvini è partito per Isola Capo Rizzuto.