Controlli dei carabinieri a Policoro: sospesa attività di un bar

POLICORO - A causa di «carenze strutturali», l’attività di un bar di Policoro (Matera) è stata sospesa al termine di controlli dei Carabinieri che hanno portato anche a sanzioni amministrative per oltre cinquemila euro. Nel bar sono state riscontrate «la mancata sorveglianza sanitaria al personale dipendente e carenze igienico-sanitaria».

I Carabinieri hanno controllato, durante tutta l’operazione, 54 persone e 25 veicoli. Una donna è stata trovata in possesso di un grammi di hascisc e di un coltello di genere vietato ed è stata denunciata. Ad un giovane di 25 anni è stata ritirata la patente di guida perché il suo tasso alcolemico era superiore a quello stabilito dalla legge. Una delle persone che era con lui sull'auto ha inveito contro i Carabinieri rivolgendo loro «frasi offensive e minacciose» ed è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.