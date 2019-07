Huwaei sbarca all'Università della Basilicata: in arrivo una sede Academy

MATERA - La Basilicata potrebbe essere sede di una «Huawei Academy», ospitata nell’Ateneo lucano, e la firma dell’accordo potrebbe avvenire «già nel prossimo autunno": lo ha detto il responsabile dei progetti Smart Cities di Huawei Italia, Vincenzo Strangis, oggi a Matera, a margine del convegno "U-Link Academy Basilicata», organizzato da Svimez e Fondazione "Transita» e che si è svolto nell’aula magna del Campus dell’Università degli studi della Basilicata.

«Abbiamo la possibilità di contribuire a questo progetto - ha aggiunto Strangis - con l'apertura di una Huawei Academy, un programma di partnership no profit che coinvolge le università, per contribuire a colmare un gap tecnologico e creare nuove professionalità». una struttura, quindi, simile a quella della Apple a Napoli, «perché andiamo a indirizzare - ha proseguito - la parte dello sviluppo delle applicazioni per i device, e la possibilità di creare dei verticali per le smart cities. Ai giornalisti che gli chiedevano i tempi del progetto, Strangis ha risposto che «siamo veramente pronti, attendiamo gli esiti di questa giornata, e penso che la sigla dell’accordo potrebbe avvenire già a settembre».