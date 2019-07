Matera, boom di turisti già nel 2018

A Matera (Capitale europea della Cultura 2019) il boom turistico è stato registrato già nel 2018: lo rileva un’indagine della Cna turismo e commercio. Gli arrivi complessivi negli esercizi ricettivi «sono ammontati a oltre 614mila con un incremento di quasi il 20% rispetto al 2017». Le presenze a 1,86 milioni, con un aumento del 5,8%. E’ «davvero rimarchevole il contributo alla crescita dei turisti stranieri: +22,47% i loro arrivi, +15,47% le presenze».

«Con un anno di anticipo» Matera ha quindi «tesaurizzato - è specificato nella nota - l’assegnazione del titolo di Capitale della cultura europea 2019». Nel 2018, rispetto al 2017, gli arrivi di turisti italiani «hanno segnato un aumento di quasi il 19% mentre le presenze salivano del 4,64%». Tra i flussi dall’estero «significativo» il dato dei visitatori dagli Stati Uniti: oltre 14 mila (+42%) con quasi 29 mila presenze, «che hanno permesso agli Usa di scalzare la Francia dal primo posto. In crescita del 45% gli arrivi dal Belgio e del 35% quelli dall’Australia». Ad attirare italiani e stranieri, «oltre alle bellezze di questa meraviglia fino a poco tempo fa quasi sconosciuta, la possibilità di fare turismo esperienziale, un fenomeno in crescita e in via di riconoscimento legislativo nella Delega al Governo in materia di turismo, già approvata alla Camera».