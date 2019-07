Si spacciano per avvocati e truffano anziani: 2 arresti a Tricarico

I carabinieri di Tricarico (Mt) hanno arrestato due giovani dell'hinterland napoletano, A.S., 27 anni, e R.F., 19, per truffe ai danni di persone anziane. Nel corso della mattinata infatti avevano contattato almeno quattro anziani, spacciandosi per avvocati, e dicendo loro che alcuni parenti erano stati coinvolti in sinistri stradali e che sarebbero passati di lì a poco per ritirare somme di denaro per evitare sanzioni da parte dei carabinieri. Le vittime si sono allertate e hanno contattato direttamente i militari, che hanno disposto un servizio di pattugliamento. In pieno centro hanno intercettato infatti un uomo, inseguito da un 89enne che gli aveva appena consegnato 2100 euro in contanti, e si era reso conto di essere stato truffato. I due responsabili si trovano in carcere.