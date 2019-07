Matera, ferisce la rivale e la manda in ospedale: arrestata 41enne

I carabinieri di Matera hanno arrestato una 41enne del posto per lesioni aggravate. I militari, appresa la notizia che al pronto soccorso era arrivata una 38enne con diverse ferite da punta e da taglio, hanno avviato le indagini. I fatti sono avvenuti nella tarda serata del 3 luglio, quando le due donne, che si conoscevano e avevano rancori per motivi personali, dopo essersi incontrate vicino a un bar hanno cominciato a litigare: la 41enne, impugnando uno strumento tagliente, ha colpito la 38enne, ferendola gravemente, anche se non è in pericolo di vita. L'assalitrice ha vagato per la città per non essere rintracciata, ma poi è stata trovata e arrestata. Si trova ai domiciliari.