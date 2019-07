Carenze igieniche e lavoro in nero: controlli e sospensioni attività sul litorale jonico

Una pizzeria, un laboratorio per la preparazione di cibi e uno stabilimento balneare sono stati sospesi dall’attività - per carenze igienico-sanitarie - durante controlli che i Carabinieri hanno fatto nelle strutture turistiche della fascia jonica della Basilicata.

Le verifiche hanno riguardato lidi balneari e campeggi da Metaponto e Nova Siri e sono state eseguite con personale del Nas e dell’Ispettorato del lavoro. I militari sono entrati in oltre 20 lidi e dieci campeggi, controllando 150 lavoratori: di questi, 20 erano irregolari e tre «in nero». Due persone sono state denunciate per aver utilizzato lavoratori in nero, un’altra per aver occupato «in eccedenza» un’area demaniale con ombrelloni e lettini. Sono state decise contravvenzioni per un totale di oltre 60 mila euro.