Metaponto, senegalese vende merce abusiva in spiaggia, multa di 5mila euro

I carabinieri di Metaponto (Mt) hanno eseguito controlli straordinari sul lungomare e sulle coste della zona. Molti venditori ambulanti sono stati individuati: una commerciante 55enne originaria del Senegal è stata multata per 5mila euro perché non aveva l'autorizzazione della Capitaneria di Porto per il commercio in spiaggia. Alla donna è stata sequestrata merce per un valore di mille euro circa, tra cui borse e cappelli in paglia, bandane, ventagli, selfie-stick.