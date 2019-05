Montescaglioso, scontro tra auto e moto: muore un 30enne

BARI - Un uomo che era a bordo di una moto che, per cause da accertare, si è scontrata con un’auto, è morto nel pomeriggio alla periferia di Matera, in località Parco dei Monaci, sulla strada provinciale 3 per Montescaglioso. La vittima è un ragazzo di 30 anni, motociclista della provincia di Matera e una autovettura. Il giovane lavorava a Matera come cuoco e si dirigeva, a quanto pare con altri centauri, sulla strada provinciale 3 presso Parco Monaci per Monscaglioso. Secondo i primi accertamenti, il centauro ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato frontalmente con l'auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e i Carabinieri. (Foto Genovese)