Matera, anche Marina di Pisticci ottiene la Bandiera Blu

Dopo Maratea (Potenza), anche Marina di Pisticci (Matera) «entra finalmente tra le spiagge italiane d’eccellenza: la Foundation for environmental education (Fee) ha assegnato la Bandiera Blu 2019 alle spiagge pisticcesi, riconoscendone le qualità naturalistiche e ambientali e valutandone positivamente i servizi offerti». Lo ha reso noto il sindaco Viviana Verri, la quale oggi, a Roma, ha ricevuto la Bandiera.



«La candidatura ha comportato una procedura lunga e meticolosa che - ha sottolineato - ha richiesto il reperimento di informazioni di ogni tipo: dalla qualità delle acque ai servizi offerti, passando per l’accessibilità dei disabili alle spiagge e per gli eventi organizzati nel corso della stagione estiva. La nostra zona marina rientra in Rete Natura 2000 ed è stata individuata come Zona a Protezione Speciale, caratteristiche di valenza naturalistica che hanno certamente contribuito all’ottenimento della Bandiera Blu».



La Bandiera Blu «è un altro importante traguardo che - ha continuato Verri - vogliamo condividere con la cittadinanza affinché senta come suo questo riconoscimento e si adoperi affinché venga conservato negli anni: solo comportamenti virtuosi garantiranno a questo territorio una sempre maggiore apertura ai flussi turistici nazionali e internazionali e con la nostra attenzione verso una terra che è nostra e ci appartiene sarà possibile tutelare Pisticci e la sua meravigliosa spiaggia».