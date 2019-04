Policoro, rapina un Compro Oro con complice che si finge cliente: 2 arresti

MATERA- Due uomini, con precedenti di polizia, sono stati arrestati a Policoro (Matera) con l’accusa di concorso in rapina aggravata ai danni di un negozio di compro oro della città jonica.

Uno dei due, minacciando con un coltello la commessa del negozio, si è fatto consegnare un borsello che conteneva 2.600 euro in contanti e un anello in oro bianco con brillanti. Dall’esame delle telecamere, gli investigatori hanno notato l'atteggiamento di un uomo presente nel negozio al momento della rapina. Il suo «atteggiamento ambiguo» ha portato al suo arresto e a quello del complice: uno è ai domiciliari, l’altro in carcere. La refurtiva è stata recuperata.